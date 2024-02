Esposa de Rodriguinho nega ciúme de Pitel e diz que se inscreveu para o BBB

Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, relatou que não sente ciúmes de Pitel com o marido no BBB 24 (Globo). A influenciadora também confirmou que já se inscreveu para participar do programa nesta terça-feira (30).

O que aconteceu

Esposa do cantor nega que tenha ciúme de Pitel. "Zero ciúmes. Estou amando a amizade dos dois. Acho muito engraçado, me divirto muito. Estou acompanhando pelo Globoplay e é o dia inteiro rindo com esses dois", respondeu a uma caixinha de perguntas no stories do Instagram.