Rodriguinho quer 'pegar pesado' com sister no Sincerão: 'Chata pra c*ralho'

Em conversa com seus aliados no BBB 24 (Globo), Rodriguinho falou sobre os rumos do jogo e prometeu ter Beatriz como alvo no próximo Sincerão.

O que aconteceu

O cantor mencionou o assunto em um papo com Fernanda, Pitel, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Juninho. Na ocasião, ele deixou claro que não gosta de Bia.