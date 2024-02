Bin Laden recalcula rota e Yasmin reclama de rivais: a madrugada do BBB 24

Do outro lado da casa, Yasmin Brunet reclamou de Giovanna: segundo a modelo, a nutricionista apenas está se salvando no jogo por estar com o pé quebrado. "Não faz prova, não faz nada. Isso é f*da", disse.

Já em um papo com Wanessa e Lucas Henrique, Yasmin reforçou o motivo de não gostar de Davi: "Não acho a convivência com ele fácil. [...] É uma coisa espiritual", pontuou.

Por sua vez, Rodriguinho prometeu ter Beatriz como alvo no próximo Sincerão da casa. "Vou falar que ela é chata para c*ralho, vou pegar pesado. Ela fica com esse negócio de 'Brasil!', e é chato para c*ralho", afirmou.

E mesmo após a promessa de não se relacionar com Juninho no confinamento, Leidy foi flagrada por alguns brothers fazendo uma massagem no motoboy. "O pagamento é com selinho?", brincou Alane.

