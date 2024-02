Após saída de Luigi, Bin recalcula rota: 'Pessoas que não se posicionam'

Falando sozinho, Bin afirmou: "A rota tem que ser de pessoas que não se posicionam. Aí o contra-ataque tem que ser... Vamos ver a Cunhã [Isabelle], que para mim ainda não se posiciona mas deve ser forte lá fora. Yasmin e Wanessa também devem ser fortes".

Yasmin flagrou o momento do cantor na cozinha e questionou o motivo de as laranjas estarem enfileiradas: "Isso é a gente?".

O funkeiro tentou explicar: "Estou recalculando a rota... Isso [as laranjas] são algumas pessoas".

Yasmin Brunet: "O que você tá fazendo?"

MC Bin Laden: "Tô recalculando a rota."#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/GpmgMRAa1J -- Big Brother Brasil (@bbb) January 31, 2024

Minutos depois, Bin conversou com seus aliados sobre a nova estratégia e pediu para eles não colocarem Davi e Alane nos próximos Paredões: "Ele [Davi] não é coadjuvante, o Brasil está se apaixonando pelas histórias. Deu a entender que o Tadeu estava falando da Cunhã e do Davi [no discurso de eliminação]. Temos que mudar as rotas".