Luigi quase saiu do BBB 24: 'Passou pela minha cabeça apertar o botão'

Luigi, 28, foi o eliminado no BBB 24 da noite da última terça (30). Em conversa com Ana Maria, durante o Mais Você desta quarta (31), dançarino carioca contou ter pensado em desistir do programa.

Não vou mentir, passou pela minha cabeça apertar o botão.

Luigi, no Mais Você

O ex-brother contou a Ana Maria ter ficado desesperado por não estar com o seu filho, Dom, em seu aniversário de 4 anos, que acontece no próximo dia 15 de fevereiro. "Nunca passei mais de três, quatro dias distante do meu filho. Estava desesperado de perder o aniversário".