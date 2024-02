'Errei e peço perdão', diz Luigi sobre uso de termo racista com Leidy

Luigi, sexto eliminado do BBB 24 (Globo), se desculpou por ter usado um termo racista com Leidy Elin durante o confinamento na casa.

O que aconteceu

Em participação no Bate-Papo BBB (Globoplay), Luigi assistiu ao VT do momento em que usou um termo racista com Leidy Elin. Na ocasião, o brother chamou a trancista de "macaca".