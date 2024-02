Após ouvir flerte, Giovanni morre de ciúmes de Ísis em 'Elas por Elas'

Mesmo depois de terminar o namoro com Ísis (Rayssa Bratillieri), Giovanni (Filipe Bragança) continua com ciúmes da ex nos próximos capítulos da novela "Elas por Elas" (Globo).

Na recepção do hospital, por causa de Jonas (Mateus Solano), o moço escuta uma ligação de vídeo entre Ísis e Marcos (Luan Argollo). "Tudo bem contigo? Liguei pra saber do cachorrinho", pergunta o sobrinho de Natália (Mariana Santos). "Tá bem, mas tá com a patinha machucada", responde a veterinária.