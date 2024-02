Após casamento no bordel, Santinha cai pra trás com facão de José Inocêncio

O Padre Santo concorda em unir em matrimônio José Inocêncio e Maria Santa, e a cerimônia é celebrada com a participação animada dos convidados. Em um gesto simbólico, José Inocêncio conduz Maria Santa até o Jequitibá, onde pede a bênção divina e revela seu facão enterrado, deixando a esposa surpresa.

A noite transcorre com Maria Santa e José Inocêncio compartilhando momentos juntos. Deocleciano e Jupará expressam seus desejos de casamento, buscando a aprovação e bênção do Padre Santo para unir Morena e Flor, respectivamente. No entanto, entre as festividades, surgem desentendimentos entre Inácia e Maria Santa.

Com o casamento consumado, Deocleciano e Jupará levam Morena e Flor para a antiga casa antes pertencente a Belarmino, um presente generoso dado por José Inocêncio aos seus empregados. Morena aconselha Flor enquanto Maria Santa e Inácia começam a superar suas diferenças. O Padre Santo expressa o desejo de ter uma conversa particular com Maria Santa.