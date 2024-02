Após a eliminação de Luigi, como vai ser a votação no BBB 24?

O 6º Paredão, que eliminou Luigi do BBB 24 (Globo), foi o último a ter votos para ficar. Saiba como funcionará as próximas votações do reality.

Como vai funcionar a votação agora

A partir de agora, o voto será para eliminar. Seguindo as edições anteriores, os espectadores deverão votar em quem querem que saia do jogo. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt no ao vivo: "Esse vai ser o último Paredão em que o público vota para ficar. Depois disso, é voto para eliminar".