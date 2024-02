Alianças ou racismo? Parcial UOL indica o que eliminou Luigi do BBB 24

Luigi foi o eliminado no Paredão de ontem (30) do BBB 24 (Globo). Veja o que motivou a saída do carioca da competição, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

A atualização da enquete feita às 13h25 de hoje (31) indicava que, para 30,78% do público do UOL, a saída de Luigi ocorreu devido às alianças que fez dentro do reality show.