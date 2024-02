Carro em nome de Alê Correa pode ser alvo de busca e apreensão por dívida

A dívida atual é de R$ 32.422,57. Ainda segundo a publicação, o banco pede liminar que autorize a busca e apreensão do veículo, do pagamento da dívida no prazo de cinco dias, sob risco da perda do bem.

A Splash, Alexandre Correa afirmou que o veículo está sob posse de Isabel, irmã de Ana Hickmann, que seria a responsável pelo pagamento das parcelas. "Esse carro foi um carro dado a minha cunhada Isabel, é de uso dela, e seria de responsabilidade pagar as parcelas. É que a cota de consórcio tá no meu nome. Isso foi uma cota de consórcio contemplada, a qual eu gentilmente doei à irmã da Ana há um ano e meio. Tinha quase 40 mil já pago. Ela tinha responsabilidade de continuar honrando as parcelas, pelo visto, não honrou", disse o empresário.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Ana Hickmann, mas ainda não teve resposta. O texto será atualizado assim que houver um retorno.