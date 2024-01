Wanessa reclama de dormir em cama com duas sisters: 'Tem que revezar'

Após apontarem que uma cama ficou vazia no cômodo, Fernanda afirmou: "A cunhatã [Isabelle] disse que tinha se oferecido para vir para cá".

Wanessa continuou reclamando: "Não, as minhas coisas estão todas guardadas lá [no Quarto Magia]. Quando tiver realmente tudo resolvido, eu trago minhas coisas todas. (...) Me dou bem com todo mundo no quarto, mas acho que todo mundo tem que ter força de vontade... e não de 'ah, quero ficar na minha cama'".

Depois, na fila do Raio-X, a famosa retomou o assunto. "Tem que todo mundo do quarto revezar, ponto. Se eu posso dormir em todos os quartos, todo mundo pode. Ninguém quer trocar de quarto. Se ninguém quiser trocar, vai revezar", salientou.

Sem citar nomes, Wanessa alfinetou duas sisters que não quiserem se mudar do quarto: "Por capricho, nenhuma das duas quis descer. Eu podia descer, mas eu não desci porque eu fiz duas vezes isso. Quando a gente fica boazinha demais, montam na gente. Aí daqui a pouco eu que estou indo para o quarto, e não. Eu também quero ficar lá, porque minhas coisas estão todas lá, eu me identifiquei com o quarto".

BBB 24 - enquete UOL: você prefere votar para ficar ou eliminar? Voto para ficar Reprodução/Globoplay Voto para eliminar Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER