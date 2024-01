Claudia Ohana aparece com e sem maquiagem: 'mulher de 60 anos sem botox'

Claudia Ohana comparou seu rosto com e sem maquiagem, e aproveitou para ressaltar que nunca fez procedimentos estéticos no rosto.

O que aconteceu

A atriz, de 60 anos, declarou que não possui procedimentos no rosto, mostrando uma foto totalmente ao natural. "Esse é o rosto de uma mulher de 60 anos sem botox sem nenhuma cirurgia", afirmou em suas redes sociais.

Claudia Ohana também fez a comparação com e sem maquiagem, afirmando que gosta de ser as duas. "Primeiro eu estou maquiada pelo maravilhoso Pino Gomes e pela sua luz incrível. E, depois, o mesmo rosto sem maquiagem, sem slow motion, sem música. E com uma luz qualquer. A real, do dia a dia. Eu posso ser as duas", continuou.