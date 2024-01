Renascer: Como assassino de Belarmino foi descoberto na versão original?

A jovem não poupou palavras ao confrontá-lo: "Foi o senhor que matou o meu avô ou mandou matar", acusa. "Se eu tivesse feito isso, não teria feito coisa melhor. Mas não matei, não mandei matar. Agora é palavra da sua avó com as histórias dela contra as minhas. Você escolhe", retrucou o coronel.

Em uma conversa com Rachid (Luis Carlos Arutin), José Inocêncio também negou participação no crime, mas não conseguiu manter a mesma postura diante do padre Lívio (Jackson Costa).

"Se eu matei? Então fui eu quem roubou o dinheiro que tinha dado a ele em pagamento das roças. E o padre acredita numa coisa dessas? Que eu seria capaz de fazer isso?", indagou o fazendeiro. "Não, sinceramente não. Mas eu acredito que tenha partido de você o tiro que despachou o pobre", afirmou o religioso.

"Você não roubou o defunto, mas apenas entregou na mão da mulher dele, a avó de Mariana, o dinheiro que você já tinha dado a ele. Ou não?", completou o pároco. O silêncio subsequente de José Inocêncio sugeriu que o padre Lívio havia acertado em sua suposição.

