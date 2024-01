Raul Gazolla diz que Frota era 'doente' por mulher: 'Todo dia 1, 2, 3'

Raul Gazolla, 68, disse que Alexandre Frota, 60, era "pegador e doente" por mulher na juventude, nos anos 1980 e 1990.

O que aconteceu

Ao ser questionado "quem foi o mais pegador" no auge da fama, Gazolla citou Frota. "Esse cara aqui, eu nunca vi na minha vida, uma pessoa tão doente em relação à mulherada". As declarações foram no podcast Ticaracaticast.

Gazolla citou ocasião em que Frota viajou para o sul para ficar com uma mulher. "Meu irmão, esse cara pra pegar uma mulher ele saiu daqui, foi para o Rio Grande do Sul, namorou a moça e voltou. Caralho, bicho. Esse é que é gostar de moças. Na [peça de teatro] 'Splish Splash' era muito problema, era todo dia uma, duas ou três. Todo dia".