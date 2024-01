Quem vai sair do BBB 24? Veja o que diz última parcial da enquete UOL

Faltam poucos instantes para o resultado do sexto Paredão do BBB 24 (Globo). Às 22h30, com a edição no ar, Juninho aparecia como o menos votado para continuar, segundo a enquete UOL.

O que diz a enquete

Com o programa no ar na TV Globo, Juninho era o mais próximo da eliminação, com apenas 12,39% dos votos para permanecer na casa.