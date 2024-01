Produção precisa punir quem 'saboneta' no BBB 24, opina Dieguinho Schueng

A dinâmica do Sincerão, inaugurada na atual temporada do BBB (Globo), tem sido alvo de críticas dos fãs do programa. Vários membros do elenco tentaram burlar a proposta do game para evitar se indispor com colegas de confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, pensa que faltou uma postura mais enérgica de Tadeu Schmidt para fazer os brothers respeitarem a proposta da dinâmica. "Ontem (29), no Sincerão, faltou o Tadeu chegar e falar: 'Gente, é um programa que vale R$ 3 milhões! Não está na hora de vocês levarem isso aqui mais a sério, não?' Dá um sermão, dá uma chamada de atenção e mostra quem manda!"