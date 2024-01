Petição de fãs, treta na web: Entenda mudança no elenco da Turma da Mônica

O público da "Sessão da Tarde" pode acompanhar nesta terça-feira (30), as aventuras de Mônica e cia no filme "Turma da Mônica - Lições". O longa é o último com o elenco original da franquia live-action, que estreou recentemente o filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo".

Mas por que a troca de elenco?

A mudança do elenco foi muito criticada pelos fãs dos dois primeiros filmes, que amavam a semelhança dos artistas com os personagens. Outro ponto apontado era que os atores originais já tinham alcançado a faixa etária ideal para interpretar a Turma Jovem, com idades entre 15 e 16 anos.

No entanto, em uma entrevista à Folha de São Paulo, o produtor-executivo Marcos Saraiva justificou a troca. Foi mencionado que havia um receio de associar os personagens a um mesmo elenco por muito tempo e a possibilidade de custos mais elevados com cachês.