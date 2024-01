Bebel dá a volta por cima com proposta feita a Olavo e vira alvo de Jáder

Nas próximas cenas de "Paraíso Tropical", Paula diz a Daniel que ele deve ir ao show com Taís para que ela possa revistar o apartamento de Marion. Jáder fica enciumado quando Bebel diz que Olavo irá buscá-la. Olavo desmarca o encontro com Bebel. Taís e Daniel saem. Marion estranha ao ver Taís - que na verdade é Paula - em casa e diz que Antenor é pontual. Marion e Cláudio saem e Paula vasculha a casa.

Antenor chega com Amanda e um casal convidado e diz que Olavo vai entender o fato de ter sido retirado do lugar reservado para ele. Olavo cumprimenta Antenor e vai embora. Camila promete a Mateus terminar com Fred. Lúcia e Cássio ficam juntos. Paula acha o documento que inocenta Isidoro. Bebel rejeita Olavo, mas ele a beija. Neli diz a Joana que faria qualquer coisa para ela se sentir melhor.

Daniel apresenta Taís a Antenor, que a ignora. Olavo promete pensar na proposta de Bebel de ser só dele. Iracema fica furiosa ao saber que Virgínia alugou o apartamento. Isidoro vibra com o documento. Antenor demite Xavier. Neli diz a Camila que Fred quer se casar e que o emprego de Heitor depende da decisão dela. Marion fica aturdida quando Xavier avisa que alguém roubou o memorando. Antenor reage ao saber que Mateus era mesmo inocente.