Wanessa explica por que Dado não mora em seu apartamento: 'Não dá'

Wanessa Camargo revelou que não mora com o namorado, Dado Dolabella. Ela falou sobre o assunto em conversa com Marcus e Deniziane no BBB 24 (Globo), nesta terça-feira (30).

Tanto Deniziane quanto Marcus contaram que dividem apartamento com amigos fora do confinamento. "Você tem que morar com gente parecida com você", argumentou a sister.