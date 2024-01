Manson deve pagar mais de R$ 1,6 milhão a advogados de atriz por processo

Marilyn Manson, 55, deve pagar mais de US$ 326 mil (mais de R$ 1,6 milhão) pelos honorários dos advogados de Evan Rachel Wood por sua defesa contra o processo aberto pelo artista.

O que aconteceu

Uma juíza ordenou que o cantor arque com as despesas da ex-namorada. A decisão foi tomada pela juíza Teresa A. Beaudet, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nesta segunda-feira (29), conforme divulgou a Rolling Stone.

Manson processa a ex-namorada por difamação e sofrimento emocional. A ação foi aberta após a atriz acusá-lo de abuso durante o relacionamento, que durou quatro anos, entre idas e vindas.