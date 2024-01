Influenciadora rouba a cena com seios gigantes fake; veja quem é Halessia

A drag queen Halessia chamou a atenção de todos no aniversário de Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, devido aos seis seios gigantes. Mas quem é ela?.

Quem é Halessia

Halessia é a versão famosa do modelo, maquiador e empresário Felipe Cavina, 27. O alter ego drag queen do paulista foi criado quando ele tinha 18 anos e o nome é inspirado em Alessa Gillespie, personagem interpretado pela atriz Lorry Ayers, no filme "Terror em Silent Hill".

Cavina tem uma empresa de perucas, a Rocker Front & Full Laces, e é conhecido como "rainha das perucas". O empresário já produziu laces para personalidades do pop nacional como Anitta, Luísa Sonza, Pocah e Gloria Groove, entre outras.