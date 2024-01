Fofoqueiros e fechamentos: o que rolou no Sincerão do BBB 24

Ele tem esse hábito de levar uma conversa ou outra em relação à Leidy, que eu pedi para ele segurar onda. Juninho

Vou continuar com Bin porque conversamos ali no sofá esses dias e ele insinuou que Fernanda estava arrependida por ter mentido para mim mais de uma vez e me permitiu para que eu chegasse com ela e falasse sobre isso. Alane

Bin sempre vem com uma informação diferente e ele sempre briga comigo porque eu durmo que ele está envolvido em uma confusão. Luigi

Eu acho que ele compartilha realmente algumas informações. Inclusive ontem algumas coisas foram compartilhadas minhas com o Lucas, que a gente tinha conversado e poderia ter conversado mais e foi aberto para todo mundo na casa. Acredito que isso é uma fofoca. Isabelle

MC Bin Laden, por sua vez, elegeu Fernanda como a mais fofoqueira da casa: "Toda vez que entro no quarto tem uma novidade, então o fofoqueiro sempre sabe da onde sai sua fonte. Está ela e a Pitel. Acho que a Pitel também empataria nisso aí."

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7%

