Enquete BBB 24: Parcial do UOL aponta disputa acirrada de sister e brother

Falta pouco para o público saber o resultado do paredão com Alane, Isabelle, Juninho e Lucas Luigi. De acordo com a enquete UOL, o motoboy será o próximo eliminado do "BBB 24".

O que diz a enquete

A atualização da votação feita às 14h55 mostrou que Juninho possui apenas 10,78% dos votos. A porcentagem do participante continua crescendo, mas muito abaixo de seus oponentes.

Lucas Luigi e Alane estão bem próximos um do outro. O brother está em terceiro lugar com 24,92%, enquanto a sister aparece na sequência com 27,51%.