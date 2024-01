Enquete BBB 24: Nova parcial UOL mostra reação de brother com mutirão

Ainda há esperanças para Juninho?! De acordo com a parcial atualizada da enquete UOL para o paredão desta semana, nem tudo está perdido para ele - ainda.

O que diz a enquete

Alane, Isabelle, Juninho e Luigi disputam a preferência do público no "BBB 24". Às 12h45, a enquete mostrava uma pequena reação do motoboy que passou a marcar 10,3%.

Luigi aparece na sequência, com 25,1%. Alane está em segundo lugar com 27,6% e Isabelle mantém o favoritismo com 37% dos votos.