'Elas por Elas' 31/01 a 10/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quinta-feira, 08 de fevereiro

Roberto dá um prazo para Lara e as filhas deixarem a casa. Mário incentiva Lara a dar a volta por cima contra Roberto. Helena faz uma proposta para Jonas, e Giovanni se incomoda com a presença da mãe no hospital. Sérgio confirma que Míriam era cúmplice de Danilo. Roberto demite Tony e Aramis. Raquel, Evilásio e Mário recebem Lara e Yeda em sua casa. Cris exige que Helena a abrigue. Ísis desmaia, e Carlinhos se desespera. Edu se surpreende ao encontrar Lara e Yeda na casa de Mário. Ísis descobre que está grávida.

Sexta-feira, 09 de fevereiro

Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.

Sábado, 10 de fevereiro

Júlia ameaça Cris. Míriam propõe aliança a Cris, e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nice continue trabalhando com Roberto. Yeda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia. Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno, e pede sigilo ao detetive. Ísis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para a Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a Maninha que o casamento de Sérgio e Míriam não se concretizará.