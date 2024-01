Suíte de 60 m², elevador exclusivo: 8 luxos da maternidade de Virgínia

Enxoval com roupão, chinelo, pantufa, roupa de cama 400 fios e outros mimos assinados por uma marca de renome desse setor. As refeições podem ser escolhidas por meio de um menu exclusivo.

Maternidade promete oferecer serviços no mesmo nível de hotéis 6 estrelas Imagem: Divulgação/São Luiz Star

Os pacientes e acompanhantes têm à disposição um serviço com nutrição especial e cardápios assinados pelo chef francês Roland Villard. O room service funciona 24 horas por dia.

O São Luiz Star possui salas de parto com equipamentos de alta tecnologia, e afirma ter todos os recursos necessários para garantir a segurança e bem-estar da mãe e do bebê. Qualquer modelo de sala para partos disponibiliza um sistema de som especial para os pais escolherem a trilha sonora do nascimento.

Para os partos humanizados, há salas especiais com todo o aparato que esse tipo de procedimento exige. Bolas suíças, hidromassagem, céu estrelado, etc. Também há uma sala cirúrgica no mesmo andar caso haja necessidade de ser utilizada.

Experiência de conforto se estende para os familiares e amigos que visitarem o bebê e a mamãe Imagem: Divulgação/São Luiz Star

A família pode acompanhar o nascimento atrás de um vidro que é despolarizado no momento em que o bebê já está com os pais. Nesse momento, uma câmera dentro da sala de parto fica responsável por registrar automaticamente a reação das pessoas ao verem a criança pela primeira vez.