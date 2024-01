Davi brinca sobre ser mais novo que filho de sua namorada: 'Sou padrasto'

Davi afirmou para Fernanda hoje (30) no BBB 24 (Globo) que o filho de sua namorada é mais velho do que ele e que respeita o brother porque "ele não é louco".

O que aconteceu

Em conversa com Fernanda na cozinha do BBB 24 (Globo), Davi disse que o filho de sua namorada Mani mora com a avó e tem 24 anos — ou seja, é mais velho do que ele, que tem 21 anos.