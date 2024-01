Como será 1ª noite de amor de Maria Santa e José Inocêncio em 'Renascer'?

No capítulo de quarta (31), da novela "Renascer" (Globo), Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) se casam e têm 1ª noite de amor.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A união acontece no bordel de Jacutinga (Juliana Paes). Apesar de contrariado de celebrar um casamento no local, Padre Santo (Chico Diaz) aceita o pedido do protagonista e faz a cerimônia.