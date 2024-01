BBB 24: Parcial UOL indica brother que deve ser eliminado hoje

Na liderança desde a formação do Paredão estava Isabelle, com 36,69% dos votos do público para permanecer no reality show.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER