Do Sincerão ao Poder Curinga: as dinâmicas que 'deram errado' no BBB

A produção do "BBB" até tenta inovar todos os anos para colocar fogo no parquinho, mas muitas ideias parecem cada vez mais equivocadas. Prova disso foi o fim do "Jogo da Discórdia" para a criação do "Sincerão", que ainda não emplacou. Pode não parecer, mas muitas outras dinâmicas também são um tiro no pé. Espia só!

Sincerão

A dinâmica desta segunda-feira (29), comprovou a ineficiência do quadro. O próprio elenco concluiu isso e reclamou do tédio das perguntas e falta de comprometimento.

Com a participação apenas do líder, emparedados e anjo, a dinâmica fica limitada a pessoas que não necessariamente têm conflitos para resolver. O Sincerão deixa um lugar muito confortável para quem quer se esconder no jogo, e não necessariamente dá espaço para os emparedados brilharem em grandes tretas.