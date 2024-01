BBB 24: Brothers se emocionam com surpresa das famílias; veja como foi

Rodriguinho: seu primeiro violão. "Quando comecei minha carreira, eu não tinha violão, era muito caro na época", disse ele, explicando que o pai usou todo o dinheiro de uma indenização para comprá-lo. "Ele me deu e disse que um dia eu ia devolver esse dinheiro, infelizmente eu fiz sucesso um mês depois dele falecer, ele não pôde ver", disse.

Pitel: um vaso. "Minha avó é tudo para mim, nada do que eu passar aqui é o mesmo que lá fora. Ela perdeu o companheiro dela e consolou todo mundo. Quando fui morar junto, quis levar algo dela, eu levei isso e não sabia que essa lembrança ia bater tanto em mim", disse.

Leidy: caixa de maquiagens. "Ganhei depois de dois anos que meu pai veio a falecer, fiquei afastada da minha mãe. Sempre fui vaidosa, amava maquiagem, não tinha condição, ela não tinha condição de pagar, mas ela quis me presentear, vou parar por aqui que não consigo falar..."

Marcus: uma camisa do primeiro espetáculo que fez. "Sempre me senti perdido na vida, do que queria ser, do que queria fazer. Já mudei de profissão 3 vezes, esse aqui foi de um espetáculo que fiz, foi a primeira vez que me senti pertencente a mim".

Lucas Henrique: foto da cadela que adotou. "Ela apareceu na porta da minha casa, eu estava viajando, e minha esposa pegou ela. Para me convencer, minha esposa me deixou escolher o nome — Luna. Descobri uma nova forma de amar. Ela sempre me acolhe, em qualquer lugar ela está comigo. Ela sempre abre um sorriso para mim".

