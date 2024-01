Ator de 'Sociedade da Neve' exibe antes e depois de perder 20kg para papel

O ator Andy Pruss, de "Sociedade da Neve", mostrou o antes e depois de perder 20 kg para fazer o filme.

O que aconteceu

O ator precisou passar por uma dieta complexa, tendo que engordar 10kg e depois emagrecer 20kg. "Antes e depois de uma dieta que deu muito trabalho e exigência", afirmou ele em suas redes sociais.

No longa, o artista interpretou o uruguaio Roy Harley, antes e depois de passar 72 dias perdido na Cordilheira dos Andes, no Chile. O acidente real aconteceu em 13 de outubro de 1972 com 40 passageiros à bordo.