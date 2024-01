Após fazer as pazes, Miguel e Luna unem forças em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (30), da novela "Fuzuê" (Globo), Preciosa se angustia e é contida por Bebel e César. Miguel encontra Bernardo e todos ficam aliviados. Julião acompanha Rejane no primeiro dia de tratamento de Maria.

Luna se surpreende com a presença de Julião em sua residência com Maria. Pascoal aborda Cecília na via pública. Preciosa descobre que Pascoal apropriou-se do dinheiro de Maria.

Julião visualiza Pascoal e Cecília juntos e informa a César. Jefinho fica atônito quando Selena comunica que não deseja fechar contrato com Tonico. Lampião faz uma promessa para Mercedes. Miguel assegura a Luna que não confia em Julião.