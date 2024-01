Após descobrir desaparecimento do filho, Preciosa se desespera em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (30), da novela "Fuzuê" (Globo), Preciosa se desespera e é contida por Bebel e César. Bernardo encontra-se com Miguel e todos experimentam alívio.

Julião acompanha Rejane no primeiro dia do tratamento de Maria. Luna se depara com a surpreendente presença de Julião em sua casa com Maria. Pascoal aborda Cecília na via pública.

Preciosa descobre que Pascoal surrupiou o dinheiro de Maria. Julião testemunha Pascoal e Cecília juntos e relata a César. Jefinho fica perplexo quando Selena afirma que não quer fechar contrato com Tonico. Lampião faz um compromisso com Mercedes.