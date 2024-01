Andressa Urach revela traição do novo namorado: 'Corna consciente'

Andressa Urach, 36, revelou que está sendo traída pelo novo namorado, Lucas Ferraz.

O que aconteceu

Urach contou que o namorado, que também é ator pornô, estava gravando com outra mulher. "Pensa no nervoso da pessoa, afinal, neste exato momento estou ciente que estou sendo traída. Lucas está gravando e eu estava conversando com ele no Whats", afirmou.

Mesmo rindo, a influenciadora e atriz pornô não escondeu seu desconforto com a situação. "Nunca tinha passado por uma situação dessas, de você começar a se relacionar com uma pessoa e você ser uma corna consciente (risos). Olha que situação difícil".