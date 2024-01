Veja a reação da casa do BBB 24 ao retorno de Davi do sexto Paredão

Após a formação do sexto Paredão do BBB 24 (Globo), com Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, os brothers não ficaram felizes ao verem que Davi se salvou da berlinda. O brother foi o mais votado pela casa, com 9 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi se salvou do Paredção na prova Bate e Volta, após ser o mais votado pela casa. Ele comemorou a vitória, que veio com duas semanas no VIP. "Quiseram ver minha derrota, mas não vão ver", disse o brother.