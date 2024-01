Enquete UOL BBB 24: Após feito histórico, participante dispara na votação

No sexto Paredão do BBB 24 (Globo) — o último com voto para quem deve ficar na casa — um brother se destaca, sozinho, como provável eliminado da berlinda que será decidida amanhã (30). Veja o que indica a parcial atualizada da enquete do UOL.

O que diz a enquete:

Às 17h37 de hoje (29), os números indicavam Juninho como o brother mais próximo da eliminação. O brother aparece com 10,16% dos votos do público para permanecer na casa.

Mais cedo, o participante chegou a ter a mesma porcentagem de Luigi, que disparou com 31,24% dos votos na nova atualização. Agora ele está em segundo lugar.