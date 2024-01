Thaila Ayala conta problemas com magreza e anabolizantes

Thaila Ayala, 37, falou sobre problemas com a magreza e uso de anabolizantes.

O que aconteceu

A atriz confessou que já tomou bomba e hormônio."Eu já fiz um monte de coisa no meu corpo de ferrar com a minha saúde. Já tomei bomba, já tomei hormônio, eu já fiz um monte de cagada pra fugir do meu biotipo porque eu não me achava bonita", disse ela ao programa Na Piscina com Fê Paes Leme (GNT).

Ela ainda afirmou que teve depressão na gravidez. "Hoje, eu acho que vem da Bíblia, da Santa Maria, de ser um momento santificado a gestação. E eu descobri, depois, que a depressão na gravidez é tão comum quanto no pós-parto. Mesmo passando por isso, eu nunca imaginei. Mas é isso, não se fala na gravidez, não se reclama da gravidez ou não se fala o quanto foi difícil porque você está nesse lugar 'sagrado'".