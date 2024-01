Sergio Hondjakoff, o Cabeção, reencontra pai após ameaçá-lo com bastão

Nas redes sociais, o ator contou sobre a visita do pai. "Exclusivo: Meu Pai, Chico, veio me visitar e está muito feliz com minha recuperação. Valeu, pai", escreveu Sérgio na legenda do vídeo, no qual Francisco conversa com os seguidores do filho.

Fala do pai: "Vim fazer uns tratamentos aqui em Resende, que tem um preço mais em conta que no Rio de Janeiro. Aproveitando, né, filho? Vim aqui na casa dele para revê-lo, estava com muita saudade também. Já estou com uma certa idade e não podia ficar muito tempo sem falar com ele. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu gostei muito de vê-lo assim, com saúde, feliz, com essa cara boa".

Dando valor: "Sereno, né? Paciente, não contrariando, aceitando, dando valor para as pequenas coisas e me alimentando do alimento espiritual, principalmente", disse Sérgio, sendo elogiado pelo pai. "Isso aí, Sérgio, que você continue assim!", afirmou Francisco. "Eu sei que foram muitas recaídas na vida, mas eu tenho certeza que dessa vez eu vou ficar limpo para sempre, almejando melhorias cognitivas e profissionais também", afirmou o artista.

Ameaça ao pai: em 6 de junho de 2022, Sérgio surpreendeu seus seguidores ao fazer uma live em seu Instagram. No vídeo, o artista estava bem alterado, chegando a ameaçar de morte o pai com um bastão caso ele não lhe emprestasse R$ 1.000 ao pai para viajar a São Paulo.