Rodriguinho finge apertar botão de desistência do BBB 24: 'Passou a época'

Rodriguinho fingiu que apertaria o botão de desistência do BBB 24 (Globo) na manhã de hoje (29) e brincou com a situação.

O que aconteceu

Enquanto esperava com Raquele e Lucas Henrique na sala do BBB para fazer o Raio-X, Rodriguinho riu com o fato do botão de desistência ter ficado verde e dançou até ele, insinuando que apertaria o botão.