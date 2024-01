Rodriguinho detona postura de Wanessa com Davi: 'Não aguento mais'

Após Juninho e Pitel defenderem que a sister tem uma lembrança negativa com a postura do baiano, o cantor reforçou: "Não é só isso. O cara chegou atirando em mim, não tinha nada disso. Não vem querer ficar falando que tudo é isso, tudo isso é o c*ralho".

Para Juninho, isso era "gatilho para muita gente", o que Rodriguinho rebateu: "Mas não estava nem nessa treta, não tinha nada a ver. Aí toda hora vai puxar para isso? Não aguento mais".

Ao ser questionada por Bin Laden sobre o papo com Wanessa, Fernanda explicou: "Ela lembra de umas coisas que ela já viveu com uns relacionamentos abusivos (...) Ela acha que ele tem essas mesmas atitudes e um perfil muito perigoso e não são só coisas pontuais".

No Quarto Gnomo, Rodriguinho continuou comentando sobre seu incômodo: "Estou incomodado com esse bagulho da Wanessa, de cada um ficar olhando só o seu lado. Só o seu lado que é importante, só o que você viveu. Não gosto dessas coisas (...). Essa discussão não tinha nada a ver com ele [Davi]! A gente é Pipoca, Camarote aqui é Wanessa e Yasmin. E vamos embora. Para mim, não tem problema também. Mas não gosto desse posicionamento".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER