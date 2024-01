Rodriguinho avalia fala sobre querer sair do BBB 24: 'Dei tiro no pé'

Rodriguinho, então, negou e avaliou que ele é quem deve ser um dos próximos nomes votados pela casa.

"Dei tiro no pé nas primeiras semanas… De falar que queria sair", disse Rodriguinho. "Agora mostrei que tô no jogo. É isso aí. Vou jogar rindo. Tudo tava me incomodando, agora nada me incomoda".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

