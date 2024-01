Autor explica mudanças em 'Renascer': 'Temas sensíveis ressignificados'

A história conta a saga de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) pelo sul da Bahia, onde ele se transforma em um grande produtor de cacau. Na primeira fase, em exibição, ele encontra o primeiro grande amor, Maria Santa (Duda Santos), com quem tem quatro filhos. Já na segunda, maior momento da trama, ele se entrega à paixão por Mariana (Theresa Fonseca), quem também é a paixão de um dos filhos.

O ponto de partida é o mesmo, mas algumas mudanças já são notadas pelo público, porque "temas sensíveis foram ressignificados", explica Luperi em entrevista exclusiva a Splash. Debates sobre gênero, questões raciais e sincretismo religioso e de raça estão colocados na trama de maneira diferente ao que se viu há 30 anos, quando a sociedade refletia menos sobre pautas progressistas.

Esses 30 anos são colaboradores dessa releitura, porque o tempo avançou muito e muitas agendas estavam presentes naquela história, sejam questões de gênero, relação entre homens e mulheres, patriarcado, a maneira como se transmitia os valores, a cultura do cacau, a religiosidade. A ideia é conseguir acompanhar tudo isso e trazer uma novela que conte essa mesma saga do José Inocente, no sul da Bahia, construindo o Império dele através da cultura do cacau, mas que o contexto todo seja repaginado para dialogar com o nosso tempo.

Bruno Luperi a Splash

O que, de fato, mudou?

Na versão de 1993, a primeira fase da história tinha apenas sete capítulos. No remake, essa parte foi estendida a 13, permitindo a aparição de personagens que foram apenas mencionados na versão original, mas não apareciam, como Cândida (Maria Fernanda Cândido) e coronel Firmino (Enrique Diaz).

Bruno Luperi optou por mudar o gênero do filho de Jupará (Evaldo Macarrão na primeira fase): Zinho, que era um garoto em 1993, agora é uma menina, a Zinha (Samantha Jones). Grande amiga de João Pedro (Juan Paiva), a mudança na personagem permite maior debate sobre gênero e inclusão da mulher no campo.