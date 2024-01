Raul Gazolla diz que Pádua morreu pressionado por doc sobre Daniella Perez

Raul rechaçou críticas feitas pelo assassino ao documentário. "Ele foi para a imprensa reclamar que ninguém perguntou nada a ele. Claro, porque todas as versões que ele deu foram mentirosas. A única versão real e provada foi colocada no documentário, que se baseou no julgamento".

Daniella Perez foi assassinada a punhaladas em 28 de dezembro de 1992. Os responsáveis pelo crime foram Guilherme de Pádua e a então esposa dele, Paula Thomaz.

Guilherme foi condenado a 19 anos, e Paula, a 18 anos e seis meses. Com apenas sete anos de prisão, os dois foram colocados em liberdade condicional. Pádua morreu aos 53 anos, em novembro de 2022, enquanto Paula mudou o sobrenome, casou e formou nova família.