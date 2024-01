Parcial indica que aliado do Líder Bin Laden pode ser eliminado após treta

Alane, Isabelle, Juninho e Lucas Luigi estão no 6º Paredão do BBB 24 (Globo). Veja quem pode deixar a competição, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 7h, Lucas Luigi foi apontado como provável eliminado, com 10,94% dos votos. O brother é aliado de MC Bin Laden, que teve um embate direto com Isabelle após a formação do Paredão.