Marion abre boca de sacola e entrega cabeça de personagem para Olavo

Ana Luísa tenta disfarçar seu constrangimento, enquanto Antenor alega precisar apenas pegar um documento. Lucas, discretamente, marca um encontro com Ana Luísa em sua casa, desencadeando uma série de eventos. Marion informa Olavo sobre a entrada de Ana Luísa no prédio de Daniel, e ela pede um tempo a Lucas para decidir sobre a viagem.

Olavo revela a Antenor que Ana Luísa e Lucas estão se envolvendo, protegidos por Daniel. Antenor irrompe no apartamento de Daniel aos gritos e flagra Ana Luísa com Lucas. Em um confronto tenso, Antenor chama Ana Luísa para ir embora com ele, mas Lucas o imobiliza. Ana Luísa se tranca no quarto de Daniel, enquanto Lucas e Antenor se envolvem em uma briga acalorada.

Antenor sai prometendo vingança contra a vida de Lucas. Lucas consola Ana Luísa, que chora desesperadamente. Olavo, preocupado, chama um médico para Antenor, que diagnostica uma elevação da pressão arterial. Antenor manda Olavo embora, enquanto Marion reclama do valor insuficiente que recebe dele. Em meio a essa trama, Ivan e Taís sentem uma atração mútua, enquanto Paula levanta a possibilidade de Telma ter planejado o flagrante com Daniel a mando de outra pessoa, gerando ainda mais mistério e suspense na história.