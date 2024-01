Paraíso Tropical: Após proposta absurda, Bebel muda de vida com decisão

Marion avisa Olavo que Ana Luísa entrou no prédio de Daniel. Ana Luísa pede um tempo a Lucas para decidir se viaja com ele. Olavo conta para Antenor que Ana Luísa e Lucas estão se envolvendo, acobertados por Daniel. Antenor irrompe no apartamento de Daniel aos gritos e flagra Ana Luísa com Lucas.

Antenor chama Ana Luísa para ir embora com ele. Lucas imobiliza Antenor. Ana Luísa se tranca no quarto de Daniel. Lucas e Antenor se atracam. Antenor vai embora prometendo acabar com a vida de Lucas. Lucas consola Ana Luísa, que chora desesperada. Olavo chama um médico para Antenor, que diagnostica que ele teve uma alta de pressão.

Antenor manda Olavo embora. Marion reclama que o dinheiro que Olavo lhe dá é pouco. Ivan e Taís sentem-se atraídos. Paula comenta com Fabiana que Telma pode ter planejado o flagrante com Daniel a mando de outra pessoa.