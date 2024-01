Obras da mansão de Jonas e Mari Gonzalez seguem após separação

Jonas está morando no apartamento que era do casal em São Paulo. Mari, por outro lado, está passando uma temporada no Rio de Janeiro. Ela é uma das apresentadoras do Mesacast, programa sobre o BBB 24 (Globo).

O casal falou sobre a separação em outubro de 2023. Eles descreveram o momento como um "período de reflexão", com "cada um vivendo um pouco mais a sua vida individual".