Novela 'Renascer': Veja resumos dos capítulos de 29/01 a 10/02

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Passam-se seis anos. Além de José Augusto, Maria Santa deu à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa se apavora com a intensa dor que sente. José Inocêncio tem um mau pressentimento, e pede a Jacutinga para salvar sua esposa. Com dificuldades no parto, Maria Santa pede a Jacutinga que salve seu filho. Maria Santa sente a presença de Nossa Senhora a seu lado e consegue dar à luz, mas não resiste. José Inocêncio se desespera com a morte da mulher. Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpa o bebê pela morte de Maria Santa. Deocleciano sugere a Morena que o casal cuide do filho rejeitado por José Inocêncio.

Sábado, 03 de fevereiro

Morena fica feliz de cuidar do filho de Maria Santa e sente a presença da amiga. Morena se emociona ao notar que está amamentando a criança. José Inocêncio comunica a Morena que levará João Pedro para casa depois do desmame, e a convida, junto a Deocleciano, para serem padrinhos de João Pedro. Passam-se 10 anos, e João Pedro segue sendo rejeitado pelo pai. Numa discussão de irmãos, Bento acusa João Pedro de ter matado a mãe. João Pedro reclama de José Inocêncio para o padrinho, Deocleciano. João Pedro diz a Zinha que a considera como irmã. Diante da imagem da santa, José Inocêncio diz que, quando conseguir esquecer Maria Santa, talvez seja capaz de perdoar João Pedro. João Pedro corre triste pela mata e encontra o facão que o pai fincou no pé do Jequitibá.

Segunda-feira, 05 de fevereiro

José Inocêncio pede a João Pedro que não conte a ninguém sobre o facão enterrado aos pés do Jequitibá. João Pedro decide morar com José Inocêncio. Morena dá a João Pedro a medalha de Nossa Senhora que era de Maria Santa. Há uma passagem de tempo e a história agora se passa nos dias atuais. João Pedro leva as sacas de cacau da fazenda Jequitibá Rei para Ilhéus ao lado de Zinha. José Inocêncio reclama dos filhos com Deocleciano. João Pedro se encanta ao conhecer Mariana na casa de Jacutinga. José Inocêncio diz a João Pedro que não faz negócio com Egídio. Mariana descobre que João Pedro é filho de José Inocêncio. João Pedro oferece emprego para Mariana na fazenda. Jacutinga demonstra não confiar em Mariana. José Inocêncio repreende João Pedro por ter levado Mariana à fazenda sem a sua permissão.